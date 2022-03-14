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Антикор: 234 уголовных дела расследуются в отношении сотрудников силовых структур

Автор:  
Серик Сабеков
14 Марта 2022, 12:34
Антикор: 234 уголовных дела расследуются в отношении сотрудников силовых структур

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расследуется 234 уголовных дела в отношении сотрудников силовых структур. Об этом на пленарном заседании Мажилиса сообщил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как стало известно, после январских событий в правоохранительные органы стали поступать жалобы на действия сотрудников силовых структур. По данным обращениям в Антикоррупционную службу поступило 125 уголовных дел из прокуратуры и Министерства внутренних дел. Антикоррупционная служба начала досудебное расследование по 109 заявлениям. В результате антикоррупционной службой проводится расследование по 234 уголовным делам», - сказал Олжас Бектенов.

По его словам, в рамках уголовного дела, зарегистрированного по факту пыток, 11 заявителей, все комплексные оперативно-следственные мероприятия проведены своевременно.

«В результате заявители признали сотрудника полиции, который применил в отношении них запрещенные методы расследования. После утверждения всех доказательств данное уголовное дело было передано специальным прокурорам», - добавил Олжас Бектенов.


Борьба с преступностью   Мажилис   МВД РК   Силовые структуры   ЧП-2022   Алматинская трагедия  
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