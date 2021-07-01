Антиконкурентный критерий в 2 балла на рынке закупа лекарств и медицинских услуг устранен
Исключенная из Правил норма была обозначена на одном из заседаний Совета по барьерам при Агентстве по защите и развитию конкуренции. Она являлась одним из пяти критериев, предъявляемых к участникам конкурса в закупках ЛС/МИ, согласно которому за наличие опыта фармацевтического производства за пределами Республики Казахстан прибавлялись два дополнительных балла. Именно эти 2 балла позволяли фармацевтическим производителям с иностранным участием (на рынке Республики Казахстан предприятий с иностранным участием – 6, без иностранного участия - 4) иметь преимущество перед казахстанскими производителями, и дальнейшие конкурсные процедуры проходили между производителями с иностранным участием.
По итогам заседания Совета по барьерам АЗРК направило предложение в адрес Министерства здравоохранения об исключении данной нормы из Правил, которое было поддержано и инициированы изменения.
Таким образом, новые Правила не предусматривают требования от потенциальных участников рынка закупа ЛС и МИ иностранного опыта, создававшего дискриминационные условия развития конкуренции на рынке фармацевтического производства.
Правилами для начисления баллов участникам конкурса было регламентировано пять критериев, четыре из которых – подтверждение финансовых средств, земельного участка, опыта фармацевтического производства более пяти лет, казахстанское происхождение производимой продукции, а пятый – опыт фармацевтического производства более пяти лет у потенциального поставщика или его учредителя (участника) за пределами Республики Казахстан (лицензия или документ, разрешающей производство лекарственных средств или медицинских изделий), за который участнику конкурса прибавлялось 2 балла.