Антиконкурентный критерий в 2 балла на рынке закупа лекарств и медицинских услуг устранен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 июня 2021 года вступили в силу Правила организации и проведения закупа лекарственных средств (ЛС), медицинских изделий (МИ) и специализированных лечебных продуктов в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС, фармацевтических услуг, из которых исключена действовавшая ранее норма, ограничивающая конкуренцию на рынке закупа ЛС и МИ в рамках ГОБМП. Исключение данной нормы стало результатом совместной деятельности Агентства по защите и развитию конкуренции и Министерства здравоохранения по устранению барьеров, препятствующих развитию конкуренции, на данном рынке, передает МИА «Казинформ».

Исключенная из Правил норма была обозначена на одном из заседаний Совета по барьерам при Агентстве по защите и развитию конкуренции. Она являлась одним из пяти критериев, предъявляемых к участникам конкурса в закупках ЛС/МИ, согласно которому за наличие опыта фармацевтического производства за пределами Республики Казахстан прибавлялись два дополнительных балла. Именно эти 2 балла позволяли фармацевтическим производителям с иностранным участием (на рынке Республики Казахстан предприятий с иностранным участием – 6, без иностранного участия - 4) иметь преимущество перед казахстанскими производителями, и дальнейшие конкурсные процедуры проходили между производителями с иностранным участием.

По итогам заседания Совета по барьерам АЗРК направило предложение в адрес Министерства здравоохранения об исключении данной нормы из Правил, которое было поддержано и инициированы изменения.

Таким образом, новые Правила не предусматривают требования от потенциальных участников рынка закупа ЛС и МИ иностранного опыта, создававшего дискриминационные условия развития конкуренции на рынке фармацевтического производства.

Правилами для начисления баллов участникам конкурса было регламентировано пять критериев, четыре из которых – подтверждение финансовых средств, земельного участка, опыта фармацевтического производства более пяти лет, казахстанское происхождение производимой продукции, а пятый – опыт фармацевтического производства более пяти лет у потенциального поставщика или его учредителя (участника) за пределами Республики Казахстан (лицензия или документ, разрешающей производство лекарственных средств или медицинских изделий), за который участнику конкурса прибавлялось 2 балла.