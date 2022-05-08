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Антигаджетные эко-игрушки производят в Павлодарской колонии
8 Мая 2022 17:43

Антигаджетные эко-игрушки производят в Павлодарской колонии

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Пять осужденных производят деревянные игрушки в специальном цехе в колонии Павлодара, передает МИА «Казинформ».

Цех в учреждении средней безопасности АП-162/3 открыл социальный предприниматель Эмин Аскеров. Он подписал договор с учреждением и закупил необходимое столярное оборудование. В дальнейшем бизнесмен планирует расширять производство и экспортировать продукцию за рубеж, сообщили в департаменте УИС по Павлодарской области.

«Изначально мы апробировали несколько моделей, чтобы выяснить, способны ли заключенные освоить производство. С уверенностью могу сказать, что они с успехом справились с задачей – клиенты довольны. Хочу отметить, что игрушки изготовлены из чистого дерева, они экологически чисты и безопасны для ребенка», – прокомментировал Эмин Аскеров.

Осужденные делают камни-балансиры, автомобили, самолеты, винтовки, конструкторы и домики. Игрушки изготавливаются из березы, ивы и сосны, в них не используются лакокрасочные материалы, гвозди и шурупы.

Продукция относится к категории «Собери сам», согласно которой дети вовлекаются в сборно-разборный процесс. В данное время идет процесс сертификации, после чего планируется продавать игрушки в детских магазинах.

«Прежде чем начать производство игрушек, осужденные прошли обучение. Теперь за свой труд они получают заработную плату. Производимую продукцию смело можно назвать «антигаджетной», – заявил начальник департамента УИС по Павлодарской области Адлет Мустафинов.

По его словам, обучение и трудоустройство осужденных являются важными аспектами в их социализации и адаптации. Навыки, приобретенные в колонии, позволят им найти работу или открыть свой бизнес после освобождения. В целом в колониях Павлодара трудоустроено 776 заключенных.

Фото: пресс-служба департамента УИС по Павлодарской области
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