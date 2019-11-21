Антидопинговые скандалы сыграли роль в завоевании олимпийских лицензий по тяжелой и легкой атлетике – Актоты Раимкулова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова рассказала о ситуации с завоеванием казахстанскими спортсменами лицензий на Олимпийские игры в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Лицензии будут предоставляться по рейтинговым очкам, которые набирают наши национальные сборные. В целом итоги будут подводиться в июле 2020 года», - сказала Актоты Раимкулова.

Министр подчеркнула, что антидопинговые скандалы сыграли свою негативную роль в таком виде спорта, как тяжелая атлетика.

«Антидопинговые скандалы сыграли свою роль, и из тех лицензий, которые мы могли получить на сегодня, наша страна имеет право только на две лицензии», - сказала Актоты Раимкулова.

Министр уточнила, что одна лицензия мужская, а вторая женская.

Было отмечено, что основные лицензионные турниры по боксу пройдут с 4 по 14 февраля в Китае, и с 13 по 24 мая в Париже.

Отдельно министр остановилась на легкой атлетике

«В этом виде спорта мы обычно до 20 олимпийских лицензий завоёвывали. Но год от года, опять же в связи с антидопинговыми скандалами, ужесточаются требования для получения лицензий, мы планируем получить 10-12 лицензий», - добавила Актоты Раимкулова.

Вместе с тем министр добавила, что в планах завоевание лицензий не меньше чем на прошлой Олимпиаде.