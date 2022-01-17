+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Антициклон с Черного моря принесет морозы на север Казахстана

17 Января 2022 12:15
Поделиться:
Антициклон с Черного моря принесет морозы на север Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшие три дня на севере Казахстана ожидаются морозы, а на западе осадки. Прогноз погоды на 18-20 января представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Колонна машин попала в снежный занос вблизи погранпоста в ВКО
Занятия отменили в школах восьми районов Карагандинской области Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Жезказгане Штормовое предупреждение объявлено в столице и 11 регионах Казахстана

«Западный антициклон из районов Черного моря будет оказывать влияние на погоду Казахстана, принося с собой морозы и прекращение осадков на севере республики. А на запад Казахстана движется циклон из районов Мурманска, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега, порывистый ветер и гололедные явления», - сообщают синоптики.

По их прогнозам, столбики термометров в северо-западных, северных регионах понизятся ночью до 10-25 градусов мороза, на западе до 5-15 мороза, на юге до 0-15 мороза.

Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
Колонна машин попала в снежный занос вблизи погранпоста в ВКО
Занятия отменили в школах восьми районов Карагандинской области
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Жезказгане
Штормовое предупреждение объявлено в столице и 11 регионах Казахстана
Популярное
1 Вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь, убивая случайных прохожих – ДП Алматы
2 Как безработному казахстанцу получить льготный кредит
3 Аким Атырау Кайрат Уразбаев освобождён от должности
4 Какую тактику применяли террористы для изматывания полицейских в Алматы
5 Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
6 Аким столицы встретился с жителями жилых массивов
Читайте также
Участок дороги Шакат-Восточное-Шалдай закрыли в Павлодарской области
Ряд дорог закрыли в Актюбинской области из-за метели
Вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь, убивая случайных прохожих – ДП Алматы
Как безработному казахстанцу получить льготный кредит
Аким Атырау Кайрат Уразбаев освобождён от должности
Какую тактику применяли террористы для изматывания полицейских в Алматы
Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
Аким столицы встретился с жителями жилых массивов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив