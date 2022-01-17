Антициклон с Черного моря принесет морозы на север Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшие три дня на севере Казахстана ожидаются морозы, а на западе осадки. Прогноз погоды на 18-20 января представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Западный антициклон из районов Черного моря будет оказывать влияние на погоду Казахстана, принося с собой морозы и прекращение осадков на севере республики. А на запад Казахстана движется циклон из районов Мурманска, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега, порывистый ветер и гололедные явления», - сообщают синоптики.

По их прогнозам, столбики термометров в северо-западных, северных регионах понизятся ночью до 10-25 градусов мороза, на западе до 5-15 мороза, на юге до 0-15 мороза.