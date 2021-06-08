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    10:00, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Антициклон принес холодную погоду в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на ближайшие трое суток установится прохладная погода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», очередной холодный Северо-западный антициклон вызовет понижение температуры воздуха в северной половине Казахстана ночью до 3-8, местами 12 градусов тепла, днем - 17-22, местами 25 градусов тепла.

    На 8 июня в регионе объявили штормовое предупреждение. Ожидается гроза, град, ветер северный, северо-восточный со скоростью 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов, днем – 18-20 тепла.

    Погода, по прогнозам синоптиков, изменится не только в Северо-Казахстанской области.

    «В ближайшие трое суток большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием фронтальных разделов, пройдут дожди, 10 июня в центре и на юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. В южных регионах сохранятся пыльные бури. На остальной территории страны значительных изменений в температурном фоне не ожидается», - добавили в «Казгидромете».


    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Казгидромет
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