27 Июля 2022 04:17

Античную мозаику Геракла на 164 кв. м нашли в Анталье

АНТАЛЬЯ. ANADOLU – КАЗИНФОРМ - Мозаика обнаружена в ходе раскопок города Сьедра у побережья Средиземного моря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

При раскопках в районе Алания турецкой провинции Анталья найдена античная мозаика площадью в 164 квадратных метра, на которой изображены 12 подвигов Геракла. Об этом сообщил преподаватель кафедры археологии Университета Караманоглу Мехметбей Эртуг Эргюрер.

По его словам, мозаика обнаружена при раскопках античного города Сьедра, которые продолжаются с 2019 года. Спустя три года раскопок удалось найти древний и очень важный с точки зрения искусства экспонат.

«Мы посчитали неправильным раскрыть все подробности этой находки, которую мы обнаружили еще в 2019 году. Мы раскрыли мозаику Геракла полностью только к концу 2020 года. На мозаике изображены 12 подвигов Геракла, все мифологические сцены хорошо сохранились», - сказал он.

Эртуг Эргюрер отметил, что мозаика на данный момент полностью покрыта песком для ее сохранности и более детального исследования в будущем. После того, как были предприняты все необходимые меры безопасности, о находке рассказали общественности.

«Сегодня команда археологов работает над тем, чтобы в скором времени подарить миру мозаику Геракла и другие ценные артефакты. Античная мозаика найдена в римской бане на территории античного города и не имеет аналогов в мире», - резюмировал Эртуг Эргюрер.

«Мы никогда не встречали подобной мозаики, в которой представлены сцены всех 12 подвигов Геракла. Индивидуальность мозаике придает и то, что фигуры выполнены в человеческом размере. Таким образом, перед нами уникальная мозаика. Она была создана примерно во втором веке нашей эры. Ее ширина составляет 7,9 метров, высота – 21,91 метра», - сказал он.

Фото: Mustafa Kurt, Aynur Asgarli, aa.com.tr.



