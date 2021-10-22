Антибиотики при COVID-19 неэффективны – профессор Алмаз Шарман

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие 1,5 года пандемии продажи антибиотиков в Казахстане взлетели. Особенно их было нелегко найти в отечественных аптеках в прошлом году. Поскольку было немало тех, кто верил, что коронавирус можно вылечить только антибиотиками. Почему это утверждение ошибочно и каков механизм работы этих лекарственных препаратов, рассказал профессор-иммунолог, президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

«Интересно то, что COVID-19 вызывается коронавирусом, на который антибиотики не оказывают никакого воздействия. Хотя некоторые переболевшие КВИ считают, что прием антибиотиков им ничем не вредит, они, вероятно, не знают о резистентности, то есть устойчивости микробов к антибиотикам», - отметил Алмаз Шарман.

По его словам, антибиотики – это лекарственные препараты, которые целенаправленно борются только с бактериями.

«Микроорганизмы, вызывающие инфекционные заболевания, подразделяются на вирусы и бактерии. В последнее время мы в основном обсуждаем вирусы, вызывающие COVID-19, грипп и СПИД. Однако раньше основными причинами смертоносных эпидемий были бактерии. Открытие антибиотиков, уничтожающих бактерии позволило спасти миллионы жизней. По своим функциям антибиотики бывают разными. Некоторые разрушают структуру бактерий, а другие не дают им размножаться, препятствуя развитию инфекционных болезней. Все антибиотики настроены на определенные молекулы, которые имеются только у бактерий, но не у человеческих клеток. По этой причине антибиотики не могут навредить. Таким же образом они не способны атаковать вирусы, потому что у бактерий и вирусов нет общих молекул, которые могли бы уничтожаться антибиотиками», - прокомментировал профессор.

Спикер также объяснил, почему антибиотики нельзя принимать при вирусных инфекциях и чем это чревато.

«Антибиотики против одних бактерий производятся другими бактериями. С помощью них бактерии отравляют своих соседей для того, чтобы получать больше пропитания. Соответственно, чтобы выжить, другие бактерии развивают собственные механизмы защиты от антибиотиков, они способны нейтрализовать лекарства или выстраивать вокруг себя защитные оболочки, которые не позволяют антибиотикам попасть внутрь. Бактерии также могут обмениваться генетической информацией и передавать друг другу гены защиты от антибиотиков через процесс, который называется конъюгацией. Но когда бактерии становится нечувствительными к антибиотику, это называется антибиотикорезистентностью. Среди бактерий часто есть такие, которые приобретают такую устойчивость к антибиотикам, при подходящих для этого условиях они могут распространиться в организме, вызывая инфекцию, которая не поддается действию никаких антибиотиков», - прокомментировал спикер.

По его словам, когда люди начинают бесконтрольно принимать антибиотики, они невольно уничтожают те бактерии, у которых отсутствует защита, но оставляя только тех, у которых выработался своего рода иммунитет, позволяя им размножаться. В будущем этот защитный ген может передаваться другой более опасной и заразной бактерии. Иногда одна бактерия приобретает устойчивость к разным антибиотикам и ее уничтожение становится еще более затруднительным. Увеличение частоты антибиотикорезистентности отмечают врачи и ученые практически всех стран мира. Многие антибиотики старого поколения оказались неэффективными не из-за того, что поменялось химическая формула, а потому что не осталось видов бактерий, чувствительных к ним.

«Иногда пациенты, попадая в больницы, умирают не в результате основного недуга, а из-за крайне устойчивых бактерий, которыми они заражаются в стенах больниц. ВОЗ объявила борьбу с антибиотикорезистентностью в качестве одной из своих приоритетных задач. Ученые опасаются, что бактерии будут вырабатывать устойчивость к лекарствам быстрее, чем мы будем разрабатывать новые антибиотики. Но прежде, чем попасть на прилавки аптек все препараты должны пройти множество исследований и тестов. Процесс поиска и разработки новых антибиотиков может занять десятилетия, а бактерии размножаются каждые 20 минут, по этой причине нам всем нужно ответственно подходить к приему антибиотиков. Их необходимо приобретать только по назначению врача, строго соблюдать указанную дозировку, частоту и длительность приема лекарств. Не требуйте от своего врача назначения вам антибиотиков и никогда не делитесь оставшимися таблетками с другими людьми, если они не были назначены профессиональным медиком», - заключил Алмаз Шарман.

Ранее Алмаз Шарман рассказал, почему нельзя принимать аспирин ежедневно.