Anthropic обогнала OpenAI и стала самым дорогим ИИ-стартапом мира

Anthropic стала самым дорогим стартапом в сфере искусственного интеллекта, обогнав OpenAI по рыночной оценке. После нового инвестиционного раунда стоимость разработчика ИИ Claude приблизилась к отметке в $1 трлн, передает Kazinform.

Anthropic объявила о привлечении $65 млрд в рамках раунда финансирования серии H. Крупнейшими инвесторами стали Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks и Sequoia Capital.

После сделки Anthropic официально опередила OpenAI по рыночной оценке и стала крупнейшей ИИ-компанией среди частных стартапов Кремниевой долины.

Новая оценка почти втрое превышает февральские показатели компании. Тогда стоимость Anthropic составляла около $380 млрд. В пакет финансирования также вошли ранее согласованные инвестиции, включая $5 млрд от Amazon.

Главным драйвером роста Anthropic называют популярность ИИ-помощника Claude и сервиса Claude Code, который активно используют разработчики программного обеспечения. Компания сообщила, что ее годовая выручка выросла до $47 млрд. Еще в прошлом году показатель составлял около $10 млрд.

Одновременно Anthropic представила новую модель искусственного интеллекта Claude Opus 4.8, а также закрытую систему Claude Mythos Preview с расширенными возможностями кибербезопасности для корпоративных клиентов.

Финансовый директор Anthropic Кришна Рао заявил, что спрос на продукты Claude продолжает стремительно расти во всем мире.

Отмечается, что рост Anthropic усилил конкуренцию на рынке искусственного интеллекта. В марте OpenAI оценили в $852 млрд после рекордного инвестиционного раунда на $122 млрд. Одновременно крупнейшие игроки ИИ-рынка готовятся к выходу на биржу. По данным CNBC, OpenAI может подать документы на IPO уже в ближайшие недели. Anthropic также рассматривает возможность публичного размещения акций, точные сроки пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что три крупнейших банка Японии подключат ИИ Anthropic для киберзащиты.