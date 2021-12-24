Ансамбль «TURAN» выступил с концертом «QAZAQ ELI» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ансамбль «TURAN» дали концерт под названием «QAZAQ ELI» в алматинском представительстве фонда Нурсултана Назарбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Фольклорные мотивы, горловое пение и звучание национальных инструментов – на протяжении 13 лет фольклорно-этнографический ансамбль «TURAN» покоряет и удивляет поклонников у себя в стране и за рубежом.

Органично заняв свою нишу на отечественной сцене, музыканты воспевают культуру степи, популяризируют традиции и вносят неоценимый вклад в сохранение казахстанской идентичности. А зародился ансамбль в стенах одной из главных творческих кузниц страны – Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Состав коллектива менялся незначительно за это время, при этом основной костяк сохранялся. Сегодня это пять исполнителей, которые помимо работы в ансамбле, занимаются педагогической и научной деятельностью, — Бауыржан Бекмуханбетов, Ержигит Алиев, Максат Медеубек, Серик Нурмолдаев и Жанту Дадабаев.

В становлении и продвижении коллектива большую роль сыграл фонд Нурсултана Назарбаева, который практически с основания «TURAN» всесторонне его поддерживал. Свой первый альбом группа выпустила самостоятельно, второй и третий – группа создала и презентовала при поддержке фонда.

«Наш второй альбом «Ер Тұран», сайт и приложение по обучению игре на кобызе «Kobyzbook», поездка ансамбля в 2018 году в Китай для участия в ансамбле OCT-LOFT Jazz Festival – всё это стало возможным благодаря грантам фонда, направленным на развитие творческих проектов молодых деятелей искусства», — сказал один из участников коллектива Максат Медеубек.

Максат преподает в КНК имени Курмангазы и КазНАИ имени Жургенова, а также входит в Совет по культуре при фонде Нурсултана Назарбаева.

Многие творческие встречи и концерты ансамбля проходят при содействии фонда. Один из таких концертов под названием «QAZAQ ELI» музыканты дали накануне в алматинском представительстве фонда. На нем прозвучали такие известные произведения, как «Ұлы Тұран-мәңгілік», «Шабыт», «Аққу», «Ақсақ құлан», «Бүркіт», «Ортеке», «Сырласу», «Қара жорға», «Қазақ елі», «Көроғлы», «Ертұран». Особенность выступлений «TURAN» в том, что парни в формате мини-лекций рассказывают зрителям о работе со старинными музыкальными инструментами и делятся навыками исполнения на них, дают мастер-классы по горловому пению и отвечают на вопросы поклонников.

На концерте-лекции группа подвела итоги за 13 лет творческого пути, а также поделилась планами по дальнейшему развитию.

Отметим, что свою широкую популярность фольклорно-этнографический ансамбль «TURAN» снискал в Казахстане, Венгрии, Германии, Израиле, Испании, Китае, Норвегии, России, США, Турции, Украине, Узбекистане, Франции, Швейцарии и Южной Корее.