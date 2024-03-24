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    18:41, 23 Март 2024 | GMT +6

    Ансамбль «Гүлдер» выступил на фестивале Наурыз в Турции

    Минкультуры РК
    Фото: Минкультуры РК

    Ансамбль «Гүлдер» Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой выступил на фестивале Наурыз, который прошел в турецком городе Амасья, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минкультуры.

    Фестиваль направлен на популяризацию духовного наследия тюркских стран.

    Ежегодный фестиваль в этом году продлился 4 дня, участники из Казахстана выступили на главном праздничном мероприятии «Наурыз».

    Три солиста ансамбля «Гүлдер» в концертной программе фестиваля представили несколько хореографических композиций. Среди них уже полюбившиеся зрителям танцевальные композиции «Қара жорға», «Алтынай», «Көңіл толқыны», «Мен қазақтың қызымын», «Жетісуым», «Тоқымқағар», «Ертеке» в постановке Анвары Садыковой и Алмата Шамшиева.

    Минкультуры РК
    Фото: Минкультуры РК

    Участники коллектива исполнили названные композиции сольно, дуэтом и трио. Также в рамках фестиваля главный балетмейстер ансамбля «Гүлдер» Анвара Садыкова провела мастер-класс по казахскому танцу для участников фестиваля и местных артистов.

    Теги:
    Культура Праздник Турция Наурыз Национальные традиции
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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