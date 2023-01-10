Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

Ансамбль «Дос-Мұқасан» отправится в турне по Казахстану

10 Января 2023, 21:39
Ансамбль «Дос-Мұқасан» отправится в турне по Казахстану

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В честь 55-летнего юбилея вокально-инструментальный ансамбль «Дос-Мұқасан» отправится в турне по 13 городам Казахстана. В Караганде концерт легендарной группы пройдет 10 февраля во Дворце культуры горняков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дос-Мұқасан» считается первым профессиональным ВИА в республике. Ансамбль был создан студентами Казахского политехнического института. Основатели группы и самые первые исполнители – Досым Сулеев, Мурат Кусаинов, Хамит Санбаев, Александр Литвинов. Позже к ансамблю присоединились Дарига Турсунова, Шарип Омаров, Бахытжан Джумадилов, Акнай Шомотов, Аскар Джанкушуков, Нуртас Кусаинов, Курманай Омарова и Акжол Меирбеков.

Молодые музыканты исполняли старинные народные казахские песни и произведения собственного сочинения. Официальное признание ансамбль получил в 1971 году, завоевав первое место на Всесоюзном фестивале дружбы народов в Ташкенте.

На шоу со световыми эффектами во Дворце культуры горняков музыканты исполнят для своих поклонников хиты и песни, которые звучат редко или исполнялись очень давно.


Новости по теме
Умерла единственная дочь Элвиса Пресли
«Дом дракона» получил «Золотой глобус» как лучший драматический сериал
Фильм «Фабельманы» выиграл премию «Золотой глобус» в главной номинации
Теги:
Читайте также
Умерла единственная дочь Элвиса Пресли
Девятерых спасли и более 70 человек эвакуировали из пожаров за сутки в Казахстане
Двадцать человек эвакуировали с закрытого участка трассы в Карагандинской области
Карагандинские паралимпийцы готовятся к главным стартам 2023 года
Около 60 домов в Темиртау остались без электричества
Занятия для начальных классов переводятся на дистанционку в Караганде
Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
Ремонт дорог и строительство водопровода планируют в нескольких селах Карагандинской области
Новости партнеров
Популярное
1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
2 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
3 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
5 Свечение в небе запечатлели жители Павлодарской области

Лента новостей