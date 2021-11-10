«Аңсаған сәби»: Выполнено 6600 программ из семи тысяч квот
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из семи тысяч квот по программе «Аңсаған сәби» практически выполнено 6 600 программ. Об этом рассказал Президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Казахстане с 2010 года стартовала поддержка государства развитию ЭКО, сначала в рамках гарантированного объема, затем в рамках ФСМС. В этом году мы реализуем эти программы в рамках президентской программы «Аңсаған сәби». Из семи тысяч квот практически 6 600 программ выполнено, еще остается небольшое количество. Практически все пациенты, получившие квоту, смогут их реализовать в этом году. Мы ожидаем, что процент рождения детей примерно будет на уровне 30%, это значит, что можно ожидать рождение 2 100 – 2 200 детей, что является выше европейских показателей. По Европе эта цифра составляет около 24 – 25%», - отметил на брифинге в СЦК Вячеслав Локшин.
По словам эксперта, если опираться на мировую статистику, то в год в мире проводится 2,5 млн циклов и рождается около 500 тысяч детей.
«То есть не больше 25%. Мы даем гораздо более высокие показатели», - добавил спикер.
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