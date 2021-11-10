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«Аңсаған сәби»: Выполнено 6600 программ из семи тысяч квот

10 Ноября 2021 19:04
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«Аңсаған сәби»: Выполнено 6600 программ из семи тысяч квот

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из семи тысяч квот по программе «Аңсаған сәби» практически выполнено 6 600 программ. Об этом рассказал Президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Казахстане с 2010 года стартовала поддержка государства развитию ЭКО, сначала в рамках гарантированного объема, затем в рамках ФСМС. В этом году мы реализуем эти программы в рамках президентской программы «Аңсаған сәби». Из семи тысяч квот практически 6 600 программ выполнено, еще остается небольшое количество. Практически все пациенты, получившие квоту, смогут их реализовать в этом году. Мы ожидаем, что процент рождения детей примерно будет на уровне 30%, это значит, что можно ожидать рождение 2 100 – 2 200 детей, что является выше европейских показателей. По Европе эта цифра составляет около 24 – 25%», - отметил на брифинге в СЦК Вячеслав Локшин.

По словам эксперта, если опираться на мировую статистику, то в год в мире проводится 2,5 млн циклов и рождается около 500 тысяч детей.

«То есть не больше 25%. Мы даем гораздо более высокие показатели», - добавил спикер.


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#Здравоохранение  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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