Анонсы наиболее важных событий в Казахстане 22 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 декабря.

НУР-СУЛТАН



В 9.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания санитарно-эпидемиологическая ситуация, вопросы развития энергетической отрасли.

В 10.00 состоится пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10.00 в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева состоится международный расширенный круглый стол на тему «Феноменология Абая: эстетика и прагматика», посвященный 70-летию доктора филологических наук, профессора Ш. Ибраева.

В 12.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О реализации поручений Главы государства в рамках Послания и итогах деятельности за 2021 год». Спикер: министр культуры и спорта РК Райымкулова Актоты Рахметоллаевна. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/user/ortcomkz.

В 14.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Перечисление пенсионных накоплений на депозиты в АО «Отбасы банк» для дальнейшего приобретения жилья». Спикер: председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/user/ortcomkz.

В 15.00 в Научной библиотеке Национального музея РК состоится презентация книги культуролога-лингвиста Аблайхана Калназарова «Балуан тас. Сказания, связанные с борцами и боевым искусством, легенды, истории страны (исторические факты)», посвященная празднованию 30-летия Независимости РК и в честь 150-летия легендарного казахского палуана Кажымукана Мунайтпасова.

В 15.00 в Hilton Garden Inn Astana расширенное заседание Политсовета республиканской политической партии ADAL.

В 15.00 в Национальной академической библиотеке пройдет церемония награждения победителей ежегодного литературного онлайн-конкурса «Ауылым-алтын тұғырым». Данный конкурс Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» проводит в пятый юбилейный раз. В конкурсе участвуют произведения на сельскую тематику в номинациях: поэзия, проза, драматургия. В мероприятии примут участие депутат Сената Парламента РК, председатель НДПП «Ауыл» Али Бектаев , победители литературного конкурса и члены жюри.