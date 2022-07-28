28 Июля 2022 22:12

Анонсирован титульный бой казахстанского файтера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лига Naiza сообщила о титульном бое казахстанского файтера Алиби Идриса (6-0) против бразильца Флавио Мадруга (10-6), передает МИА «Казинформ« со ссылкой на Sports.kz.

Алиби уже провел успешную защиту титула в наилегчайшем весе, нокаутировав россиянина Джохара Ескиева.

Мадруга провел в лиге два поединка, пока серия в Naiza 1-1.

Поединок пройдет в рамках турнира Naiza 42, который запланирован на август в Алматы.

Фото: prosports.kz







