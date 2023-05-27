Анонсирован исторический для Казахстана бой в боксе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Ангелина Лукас поделилась информацией о своем следующем поединке в профессиональной карьере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Лукас сообщила, что ее бой состоится летом, он будет «историческим» для Казахстана.

«Следующий поединок состоится этим летом, и он будет историческим для моей Родины. Жду этого события», — написала спортсменка в соцсети.

Напомним, в конце апреля Ангелина Лукас победила мексиканку Ану Аррасолу на вечере бокса в Турции и завоевала титул чемпионки WBC International в легчайшем весе. Отметим, что Лукас считают одной из самых привлекательных боксерш Казахстана.