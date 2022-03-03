+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Анонсирован бой топового казахстанского тяжеловеса за титул WBA

3 Марта 2022 21:27
Поделиться:
Анонсирован бой топового казахстанского тяжеловеса за титул WBA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объявлен следующий соперник в профи казахстанского боксера-супертяжеловеса Камшыбека Кункабаева (4-0, 3 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Молодежный чемпионат Казахстана по дзюдо проходит в Актау
Мурата обратился к Головкину перед боем за три титула Казахстанцы выступят на чемпионате по настольному теннису в Екатеринбурге Риота Мурата провел пресс-конференцию перед боем с Геннадием Головкиным

25 марта бронзовый медалист Олимпиады в Токио и двукратный обладатель серебряных наград чемпионатов мира среди любителей встретится с южноафриканцем профи по имени Джонни Мюллер (23-9-2, 14 КО).

Боксер из ЮАР выступает на профессиональном уровне с 2009 года. Практически все свои бои он провел в родной стране, и лишь трижды дрался за ее пределами. В том числе в 2015-м — в Украине с Александром Усиком (проиграл нокаутом в 3 раунде 12-раундового боя). В 2014 году владел титулом WBC International Silver.

На кону в поединке Кункабаева с Мюллером будет стоять пояс WBA Gold.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Бокс  
Поделиться:
Новости по теме
Молодежный чемпионат Казахстана по дзюдо проходит в Актау
Мурата обратился к Головкину перед боем за три титула
Казахстанцы выступят на чемпионате по настольному теннису в Екатеринбурге
Риота Мурата провел пресс-конференцию перед боем с Геннадием Головкиным
Популярное
1 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
2 Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
3 Касым-Жомарт Токаев поделился о деталях телефонных разговоров с Президентами РФ и Украины
4 Генеральным прокурором РК назначен Берик Асылов
5 Президент РК поручил новому генпрокурору тщательно расследовать январские события
6 Запланирован телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым
Читайте также
Риота Мурата провел пресс-конференцию перед боем с Геннадием Головкиным
Молодежный чемпионат Казахстана по дзюдо проходит в Актау
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
Касым-Жомарт Токаев поделился о деталях телефонных разговоров с Президентами РФ и Украины
Генеральным прокурором РК назначен Берик Асылов
Президент РК поручил новому генпрокурору тщательно расследовать январские события
Запланирован телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив