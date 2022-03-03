Анонсирован бой топового казахстанского тяжеловеса за титул WBA
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объявлен следующий соперник в профи казахстанского боксера-супертяжеловеса Камшыбека Кункабаева (4-0, 3 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
25 марта бронзовый медалист Олимпиады в Токио и двукратный обладатель серебряных наград чемпионатов мира среди любителей встретится с южноафриканцем профи по имени Джонни Мюллер (23-9-2, 14 КО).
Боксер из ЮАР выступает на профессиональном уровне с 2009 года. Практически все свои бои он провел в родной стране, и лишь трижды дрался за ее пределами. В том числе в 2015-м — в Украине с Александром Усиком (проиграл нокаутом в 3 раунде 12-раундового боя). В 2014 году владел титулом WBC International Silver.
На кону в поединке Кункабаева с Мюллером будет стоять пояс WBA Gold.
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