Анонс наиболее важных событий в Нур-Султане 9 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Нур-Султане 9 ноября.

В 11:00 в МВД РК в формате онлайн-трансляции состоится брифинг на тему «О принимаемых мерах по противодействию наркопреступности». Спикер: начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Тлеген Маткенов.

В 11:00 в Высшем судебном совете Республики Казахстан состоится онлайн-брифинг по итогам девятого заседания ВСС по вопросам конкурсного отбора судей. Спикеры проинформируют о результатах конкурса на занятие вакантных судебных должностей.

В 20:00 представительство Европейского Союза в Казахстане открывает пятый Европейский онлайн-кинофестиваль.