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Анонс наиболее важных событий в Нур-Султане 9 ноября
8 Ноября 2020 21:32
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Нур-Султане 9 ноября.
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В 11:00 в МВД РК в формате онлайн-трансляции состоится брифинг на тему «О принимаемых мерах по противодействию наркопреступности». Спикер: начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Тлеген Маткенов.
В 11:00 в Высшем судебном совете Республики Казахстан состоится онлайн-брифинг по итогам девятого заседания ВСС по вопросам конкурсного отбора судей. Спикеры проинформируют о результатах конкурса на занятие вакантных судебных должностей.
В 20:00 представительство Европейского Союза в Казахстане открывает пятый Европейский онлайн-кинофестиваль.
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