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    22:10, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Нур-Султане 9 февраля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Нур-Султане 9 февраля.

    В 9.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - вопросы налогового и таможенного администрирования, развитие возобновляемых источников энергии.

    Заседание Правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.

    В 15.00 в Национальной академической библиотеке РК филиал РОО «Детско-юношеское военно-патриотическим движение «Жас сарбаз» при поддержке акимата города Нур-Султана, Национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил Республики Казахстан проведет торжественное мероприятие в честь 90-летия поэта Мукагали Макатаева.


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