НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Нур-Султане 9 февраля.

В 9.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - вопросы налогового и таможенного администрирования, развитие возобновляемых источников энергии.

Заседание Правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.

В 15.00 в Национальной академической библиотеке РК филиал РОО «Детско-юношеское военно-патриотическим движение «Жас сарбаз» при поддержке акимата города Нур-Султана, Национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил Республики Казахстан проведет торжественное мероприятие в честь 90-летия поэта Мукагали Макатаева.