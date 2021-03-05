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    21:41, 04 Март 2021 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Нур-Султане 5 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Нур-Султане 5 марта.

    В 10:00 КГУ «Астана жастары» в преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан в рамках проекта «Марафон добрых дел», стартовавшего под девизом «30 добрых дел», планирует запустить акцию по раздаче 600 цветов женщинам, работающим на рынках столицы.

    В 13:30 Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» при содействии Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султана проведет праздничное мероприятие в рамках «Марафона благодарности», приуроченное к празднованию Международного женского дня 8 Марта.

    В 15:00 состоится IX эксперт-форум «Магистраль», посвященный проблемным вопросам пропуска груженых поездов через казахстано-китайский пограничный переход Достык – Алашанькоу. Эксперт-форум состоится в прямом эфире на открытой диалоговой платформе Kun.KZ по ссылке https://web.facebook.com/Kun.KZ.Media.

    В 16:40 в старом здании Казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева, расположенного по улице Ж. Омарова, 47б, состоится День памяти заведующей музеем театра «Aстана опера» Апризы Кусаиновой.


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