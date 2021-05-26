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    21:00, 25 Май 2021 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Нур-Султане 26 мая

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Нур-Султане 26 мая.

    В 10:00 состоится пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

    В 15:00 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится отчетная встреча перед населением министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой. Ссылки: https://www.youtube.com/channel/UCJzCcLuWtpA3cUPfjhu5lHA, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

    В 15:00 состоится совместное заседание постоянных комиссий маслихата города Нур-Султана по вопросам социально-культурного развития и по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства.

    В 16:00 в прямом эфире Instagram-аккаунта Пограничной службы КНБ @shekaraknbkz пройдет онлайн-конференция по вопросам пересечения госграницы.


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