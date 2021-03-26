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    21:34, 25 Март 2021 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Нур-Султане 26 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Нур-Султане 26 марта.

    В 12:00 в пресс-центре акимата города Нур-Султан состоится брифинг на тему: «Эпидемиологическая ситуация в столице и готовность медицинских организаций к борьбе с КВИ». Спикеры: руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Тимур Муратов; главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова. Онлайн-конференция будет транслироваться на официальной странице акимата Нур-Султана в Facebook https://www.facebook.com/nursultanakimat/

    В 12:30 в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК пройдет пресс-конференция на тему: «Реформа в сфере судебной-экспертной деятельности». Спикер: министр юстиции РК Марат Бекетаев. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

    В 13:00 в Национальном музее заместитель директора Института истории и государства Комитета науки Министерства образования и науки РК доктор исторических наук Аяган Буркитбай передаст в дар в фонд музея недавно изданный курс лекций «История Улуг Улуса – Золотой орды».

    В 14:30 в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК пройдет пресс-конференция на тему: «Как будут учиться школьники в IV четверти?». Спикер: вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.


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