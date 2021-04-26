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    23:02, 25 Апрель 2021 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Нур-Султане 26 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 апреля.

    В 11.00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг. Тема брифинга: «Противодействие интернет-мошенничествам». Спикер Нурмагамбетов Канат Базарбаевич, заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК.

    В 12.30 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Особенности службы в Национальной гвардии». Спикеры: Секретарь Военного совета Национальной гвардии РК Савердин Имиров, пресс-секретарь Национальной гвардии РК Руслан Жангулин. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

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