Анонс наиболее важных событий в Нур-Султане 26 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 апреля.

В 11.00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг. Тема брифинга: «Противодействие интернет-мошенничествам». Спикер Нурмагамбетов Канат Базарбаевич, заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК.

В 12.30 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Особенности службы в Национальной гвардии». Спикеры: Секретарь Военного совета Национальной гвардии РК Савердин Имиров, пресс-секретарь Национальной гвардии РК Руслан Жангулин. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.