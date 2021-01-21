НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Нур-Султане 21 января.

В 10:00 состоится заседание Сената Парламента РК. Заседание Сената будет транслироваться в режиме онлайн на сайте www.parlam.kz палаты.

В 15:00 в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных РК пройдет награждение благодарственными письмами, ценными подарками от имени акима города Нур-Султана, руководства Национального военно-патриотического центра ВС РК и председателя городского филиала РОО «Детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз» за подвиги, совершенные в чрезвычайной ситуации в городе Нур-Султане в 2020 году.

В 17:00 состоится прямой эфир с участием главного онколога Министерства здравоохранения РК, председателя правления КазНИИ онкологии и радиологии д.м.н. Дилярой Кайдаровой. Эфир посвящен вопросам профилактики и предупреждения рака шейки матки (РШМ), в том числе предстоящей вакцинации от ВПЧ. Прямой эфир состоится на Instagram-cтранице: d_kaidar.