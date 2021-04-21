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    20:00, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Нур-Султане 21 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Нур-Султане 21 апреля.

    В 09:00 в онлайн-режиме на сайте www.parlam.kz начнется пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

    В 12:30 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О разъяснении порядка перехода на новые формы управления многоквартирными жилыми домами». Спикеры: заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» Нурбек Сериков, руководитель департамента регионального развития и методологии АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» Маргулан Абдыкаримов, председатель Алматинского городского филиала РОО «Общественный защитник» Талгат Мухамедгалиев, председатель Ассоциации управляющих, сервисных компаний и объединений собственников имущества Мангистауской области Кайыргали Калмуканов.

    В 16:30 пройдет пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О текущей эпидемиологической ситуации в стране». Спикеры: вице-министр здравоохранения РК - главный санитарный врач РК Ерлан Киясов, заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Зауре Ахметова, руководитель департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по г. Нур-Султан Нурлыбек Асылбеков, к.м.н., заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Айнагуль Куатбаева.


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