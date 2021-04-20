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    20:00, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Нур-Султане 20 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Нур-Султане 20 апреля.

    В 9:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке - санитарно-эпидемиологическая ситуация, уточнение Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021 – 2025 годы и республиканского бюджета на 2021 – 2023 годы, повышение уровня жизни в сельской местности. Заседание Правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.

    В 12:30 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК» на тему «Реформы в сферах нотариата и регистрации прав на недвижимое имущество. Спикеры: вице-министр юстиции РК Азамат Амиргалиев, председатель Республиканской нотариальной палаты Асель Жанабилова.

    В 16:00 на платформе видеоконференцсвязи сервиса «Zооm» пройдет заседание постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана по вопросам социально-культурного развития. Повестка дня: «О развитии и реализации дуального обучения и трудоустройстве выпускников технического и профессионального образования».


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