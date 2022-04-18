Анонс наиболее важных событий в Нур-Султане 18 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 апреля.

В 15.00 в Astana IT University (Бизнес-центр EXPO, блок C1) состоится церемония открытия выездного экскурсионного проекта Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы «Тұңғыш», приуроченного ко дню учреждения института президентства в Казахстане – 24 апреля 1990 года.

в маслихате города Нур-Султан состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Нур-Султан по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства.