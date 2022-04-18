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    22:06, 17 Апрель 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Нур-Султане 18 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 апреля.

    В 15.00 в Astana IT University (Бизнес-центр EXPO, блок C1) состоится церемония открытия выездного экскурсионного проекта Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы «Тұңғыш», приуроченного ко дню учреждения института президентства в Казахстане – 24 апреля 1990 года.

    В 16.00 в маслихате города Нур-Султан состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Нур-Султан по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства.
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