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    21:31, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Нур-Султане 16 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Нур-Султан 16 апреля.

    В 10:00 пройдет пресс-конференция, посвященная старту социального проекта «Институционализация мер по укреплению семейных ценностей среди молодежи». Посмотреть трансляцию о старте проекта можно на YouTube-канале En_baqytty_el, на страницах Facebook EN BAQYTTY EL и НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» https://www.facebook.com/cisc.kz.

    В 12:30 в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК пройдет пресс-конференция по теме: «О реформе в сфере нормотворчества. Спикеры: вице-министр юстиции РК Наталья Пан, директор Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан Министерства юстиции РК Рамазан Сарпеков. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

    В 15:00 в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы состоится международная онлайн-конференция «Туркестан – духовная столица тюркского мира». Организаторами мероприятия выступают Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Министерство культуры и спорта Республики Казахстан и Фонд Нурсултана Назарбаева. Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке

    https://zoom.us/j/91694215520?pwd=M1kzbmJ6QUlaSXEzK1dwMDRsdlBkUT09

    Идентификатор конференции: 916 9421 5520, код доступа: 727471.


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