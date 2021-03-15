НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Нур-Султане 15 марта.

В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг на тему: «О принимаемых мерах по защите прав детей». Спикер - Алексей Милюк - заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК.

В 15:00 в Агентстве РК по делам государственной службы состоится брифинг с участием председателя агентства Анар Жаилгановой на тему: «Ключевые моменты Концепции государственного управления, утвержденной Главой государства».

В 15:00 в Министерстве торговли и интеграции РК состоится награждение отличившихся работников сферы защиты прав потребителей.