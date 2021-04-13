НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Нур-Султане 13 апреля.

В 11:00 в пресс-центре акимата города Нур-Султан состоится брифинг на тему: «О стабилизации цен на продовольственные товары в городе Нур-Султан». Спикер: руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства г. Нур-Султан Ерлан Бекмурзаев.

Онлайн-конференция будет транслироваться на официальной странице акимата Нур-Султана в Facebook https://www.facebook.com/nursultanakimat/.

В 16:30 в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция на тему: «Об информационной безопасности и защите персональных данных». Спикер: председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов, руководитель управления по защите персональных данных Комитета по информационной безопасности Асем Маденова, директор ТОО «WebTotem» Олжас Сатиев. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.