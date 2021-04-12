НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Нур-Султане 12 апреля.

В 9:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания — итоги социально-экономического развития РК и исполнение республиканского бюджета за январь-март 2021 года. Заседание Правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.

В 10:40 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева презентует первый номер научного журнала тюркских исследований «Turkic Studies Journal».

В 11:00 в формате онлайн-трансляции начнется брифинг о проведении очередной акции по выкупу у населения незаконно хранящихся оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Спикеры: заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, начальник отдела Комитета административной полиции МВД РК Асылбек Идрисов.

В 11:00 в музее Библиотеки Елбасы (ул.Бейбитшилик, 11) в режиме онлайн откроется международная выставка «Земля, поклонись человеку!». Выставка проводится в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан и посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина и 30-летию полета Токтара Аубакирова в космос.