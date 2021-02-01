НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Нур-Султане 1 февраля.

НУР-СУЛТАН

В 8:30 в городской поликлинике №6 вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният пройдут вакцинацию.

В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг МВД РК. Тема брифинга: «Сервисные подходы в обеспечении общественной безопасности». Спикер: Алексей Милюк - заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК.

В 11:00 в Мажилисе Парламента РК пройдет презентация правительственного законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан».

В 12:30 в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК пройдет пресс-конференция на тему: «Эпидемиологическая ситуация и готовность к вакцинации против COVID-19 в столице». Спикеры: главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова, руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов, заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Нур-Султана Алия Рустемова. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.