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Анонс наиболее важных событий в Казахстане с 7 по 10 марта

6 Марта 2020 20:40
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане с 7 по 10 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане на 7-10 марта.

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7 марта

АЛМАТЫ

В 16.00 в Esentai Mall состоится коллективная выставка художниц современного искусства «Восемь с половиной». Выставка, организованная проектом Art Future, объединяет 12 художниц Казахстана, которые представят более 30 работ в разных техниках, стилях и жанрах искусства, таких как живопись, графика, фото- и видео-арт, скульптура, инсталляция.


8 марта

АЛМАТЫ

В 11.00 по благословению митрополита Астанайского и Казахстанского Александра в Зале церковных собраний при Никольском соборе города Алматы состоится фестиваль постной кухни. В мероприятии примут участие повара приходов алматинских храмов.


10 марта

НУР-СУЛТАН

В 10.00 в Мажилисе министр национальной экономики Руслан Даленов презентует депутатам новый законопроект по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата.




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Ключевые слова: Нур-Султан, Алматы,
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