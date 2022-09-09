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    20:00, 08 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 сентября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 сентября.

    НУР-СУЛТАН

    В 9:00 в рамках акции «Дорога в школу» и празднования дня семьи главное управление военной полиции Вооруженных сил проведет благотворительную акцию.

    В 10:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О развитии рынка стрессовых активов». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

    В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О развитии сельского здравоохранения в рамках Послания Президента». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

    В 14:00 на площадке справа от здания IQomek (бывший ЦУМ) состоится открытие социального мероприятия – Школы вождения электросамокатов, организованное управлением внутренней политики города.

    В 15:00 в Библиотеке Первого Президента РК состоится круглый стол по обсуждению Послания Президента народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

    АЛМАТЫ

    В 11?00 Фонд «Даму» проводит День открытых дверей. В ходе мероприятия представители СМИ ознакомятся с программами и мерами государственной поддержки бизнеса, реализуемыми Фондом «Даму».


    Теги:
    Алматы Астана Анонс Казинформа
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