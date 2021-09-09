НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 сентября.

В 10.00 заседание Сената Парламента РК. Заседание Сената будет транслироваться в режиме онлайн на сайте www.parlam.kz Палаты.

В 11.00 в Доме дружбы пройдет республиканский круглый стол Ассамблеи народа Казахстана по обсуждению и реализации Послания Президента Республики Казахстан К.К. Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» от 1 сентября 2021 года.

В 12.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Реализация программы «Нурлы жол». Спикеры: вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев; п редседатель Комитета автомобильных дорог МИИР РК Толеген Абдуллин; п редседатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Аскар Маратулы; г енеральный директор РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» Замир Сагинов. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .

В 14.00 состоится четвертая Генеральная Ассамблея Исламской Организации по Продовольственной Безопасности. Мероприятие пройдет в онлайн-формате на платформе ZOOM с заявленной темой: «Продовольственные системы Организации Исламского Сотрудничества в постпандемическом мире».

В 16.00 открытое экспертное обсуждение по вопросам развития правоохранительной системы и органов прокуратуры в Казахстане. Прямая трансляция на YouTube по ссылке: https://youtu.be/fNSDJIlZx-M.

В 16.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Об итогах деятельности за восемь месяцев и планируемых мерах по реализации Послания Главы государства». Спикер: министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 17.00 в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (ул. А. Бокейхана, 1а) состоится открытие персональной выставки «Пандемия. Изоляция. Взлет...» известного живописца, графика, члена Союза художников РК и публициста Жениса Нурлыбаева.