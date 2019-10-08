Анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 октября.

НУР-СУЛТАН

В 9.00 в отеле «Hilton» состоится состоится круглый стол ОБСЕ по Афганистану с участием министра иностранных дел РК М. Тлеуберди, глав полевых миссий ОБСЕ в Центральной Азии, представителей Миссии ООН по содействию Афганистану и Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии, ШОС, СВМДА и др., а также научно-исследовательских кругов и «мозговых центров».

В 09.00 в отеле «Radisson» начнет свою работу XIV съезд Казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки, на котором будут заслушаны итоги работы за отчетный период, определена Программа деятельности профсоюза на 2019-2024 годы и проведены выборы руководства отраслевого профсоюза

В 10.00 пройдет пленарное заседание Мажилиса Парламента РК

В 11.30 в Сенате Парламента РК состоится расширенное заседание Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительными органами по обсуждению законопроекта «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Украиной об экстрадиции».

В 11.30 в гостинице «Rixos President Astana» пройдет 15-е заседание Казахстанско-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с участием руководства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и делегации Республики Беларусь.

В 12.40 в МИД РК официальный визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Казахстан

В 14.00 16 км от города Нур-Султана состоится церемония сварки «золотого стыка» газопровода «Сарыарка»

В 15.00 в Сенате состоится расширенное заседание Комитета по финансам и бюджету по обсуждению законопроекта «О ратификации Рамочного соглашения между Республикой Казахстан и Северным инвестиционным банком, регулирующего деятельность Северного инвестиционного банка в РК»

В 15.00 в гостинице «The St.-Regis» пройдет конференция Казахстанской федерации бокса под председательством Т. Кулибаева

В 15.00 в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан состоится литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству композитора Кентау Назарбека

В 17.00 пройдет торжественное открытие нового сезона Казахского государственного академического музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева.

АЛМАТЫ

В 10.00 в отеле «InterContinental Almaty» стартуют Трехсторонние переговоры по Центрально-Азиатскому региону

В 14.00 в Казахстанском пресс-клубе состоится пресс-конференция, посвященная турниру Grand Prix Bushido Qazaqstan

В 15.00 в сквере на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой состоится презентация арт-инсталляции «4 тонны песка», призывающей казахстанцев к бережному отношению к растительному миру, в частности к уникальному дереву – саксаулу

В 15.00 в Национальной библиотеке РК состоятся литературный вечер, посвященный 125-летию со дня рождения поэта, классика казахской литературы Ильяса Жансугурова, и презентация книги-альбома «Үш арыс», изданного по инициативе Международной организации ТЮРКСОЙ

В 19.00 на сцене Дворца Республики состоится закрытие международного фестиваля-конкурса «The Planet of ART-2019», организованного Фондом Первого Президента РК – Елбасы и Казахстанской национальной федерацией клубов ЮНЕСКО