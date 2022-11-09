АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 ноября.

АСТАНА

В 9:30 - к руглый стол по обсуждению необходимых законодательных изменений и правоприменительной практики в отношении людей, живущих с ВИЧ. Место проведения: отель Park Inn, зал №1

В 10:00начнется пленарное заседание Мажилиса.

В 10.00в «Пекин Палас Soluxe Hotel Astana» (улица Сыганак, 45) состоится презентация юбилейной книги, посвященной 30-летию дипломатических отношений между РК и КНР «Казахстан-Китай: три десятилетия добрососедского и взаимовыгодного сотрудничества».

В 12:00- пресс-конференция СЦК «О ситуации ОРВИ и гриппа в Казахстане и мерах профилактики». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz

В 15:00 Ассоциация практикующих экологов проводит круглый стол, на котором будут обсуждаться актуальные проблемы, связанные с потерей плодородия почв, деградации пастбищных земель. Адрес: проспект Сарыарка 8а, конференц-зал №11

В16:00 в зале заседаний городского маслихата (ул. Бейбитшилик, 11, каб. 220) проводят публичные слушания на тему: «О присвоении наименований и переименовании некоторых составных частей города Астаны».

В 19:00 - премьера фантастического блокбастера студии MARVEL «Черная пантера: Ваканда навеки». Время и место проведения: ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24 (Kinopark 8 IMAX Saryarka, зал №5)

Фото: home-of-energy.com