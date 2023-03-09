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    21:30, 08 Март 2023 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 марта

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 марта.

    В 10.00 пленарное заседание Сената Парламента РК.

    В 12.00 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Анонс событий юбилейного сезона театра «Астана Балет». Спикеры: директор театра Александр Совостьянов; художественный руководитель Нурлан Канетов; главный дирижер театра «Астана Балет» Арман Уразгалиев; солисты группы «Urker» Айдос Сагат, Рустам Мусин.

    Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

    В 15.00 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О ходе подготовки к весенне-полевым работам». Спикеры: вице-министр сельского хозяйства РК Тамабек Абулхаир Галымович; директор департамента земледелия МСХ РК Султанов Азат Сиражиддинович.

    Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.


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