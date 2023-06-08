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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 июня

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Июня 2023, 20:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 июня.

АСТАНА

В 9: 30в Конгресс-центре ЭКСПО министр национальной экономики РК А.Куантыров проведет брифинг для представителей казахстанских СМИ по Международному форуму Астана.

В 10:00 в Конгресс-центре ЭКСПО - второй день Международного форума «Астана».

В 11:00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн-брифинг «Безопасность детей в летний период. Комплектование дошкольных организаций. Безопасность граждан во время купального сезона».

Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook и Instagram

В 11:00в атриуме ТРЦ «Хан-Шатыр» пройдет акция «Спроси о налогах». Посетить мероприятие может любой желающий и получить бесплатную консультацию по всем вопросам налогообложения.

В 12:00в Мажилисепройдет заседание «О ходе реализации пилотных национальных проектов «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения».

В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Создание безбарьерной среды для лиц с инвалидностью». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Налоговое администрирование доходов физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 16:00в Министерстве юстиции РК под председательством министра юстиции РК А.Ескараева состоится заседание Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.

В 17:30в «Астана Опера» - пресс-подход с композитором Толегеном Мухамеджановым по случаю проведения авторского концерта.

В 19:00на сцене Дворца школьников Корпоративный фонд «Samruk-Kazyna Trust» проведет презентацию спектакля «Алтын өлке аңызы», посвященного важности семейных ценностей.


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