НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 июля.

НУР-СУЛТАН

В 10.00 с участием министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзума Мирзагалиева нагрудным знаком и почетной грамотой будут награждены представители РГП «Казводхоз», внесшие большой вклад в развитие отрасли.

В 12.30 Пресс-конференция в РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Социальная поддержка материнства и детства». Спикер: директор департамента социальной помощи Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскар Ниязов.

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В 14.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Международное военное сотрудничество и военное образование». Спикер: заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев.

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15.00 в Нур-Султане будет установлен новый арт-объект «Жүрек жылуы». Инсталляцию в форме сердца вручную связали участники мероприятия «Клубок добра» и подарят горожанам в знак поддержки от рукодельниц. «Жүрек жылуы» будет установлен на бульваре Нурлы Жол. Мероприятие состоится при поддержке акимата города Нур-Султан, акимата района «Есиль» и Центра по развитию креативных индустрий акимата города Нур-Султан.

в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан Елбасы открытие выставки произведений цифрового искусства корейского художника Ли Инама «Signal of Light». Вернисаж состоится в футуристичном пространстве многофункционального зала Библиотеки Елбасы, оборудованного современными LED-экранами (ул. Бокейхана, 1А).