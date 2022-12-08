Анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 декабря

8 Декабря 2022, 20:55

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 декабря.

АСТАНА

В 9.00 в «Radisson Hotel Astana» Медицинский Университет Астана совместно с Федерацией акушер-гинекологов города Астаны проводит научно-практическую конференцию с международным участием «Мультидисциплинарный подход в оказании акушерско-гинекологической помощи на амбулаторном этапе».

В 10.00 здании ООН в преддверии Международного дня прав человека по инициативе Уполномоченного по правам человека Эльвиры Азимовой состоится презентация деятельности отечественных омбудсменов со специальным мандатом.

В 10.00 в Академии государственного управления при Президенте РК по инициативе Агентства по делам государственной службы при поддержке Астанинского хаба государственной службы состоится HR Форум «HR на государственной службе: переход к стратегическому управлению персоналом».

В 11.00 в Национальном музее Республики Казахстан в честь празднования Дня Независимости РК откроется тематическая выездная выставка Государственного историко-культурного музей-заповедника «Азрет Султан» на тему «Ярко светящийся...».

В 14.00 пройдет круглый стол «Художник и время». Спикерами выступят Жамиля Такен и Камилла Ли, искусствовед, член Международной Ассоциации художественных критиков «AICA» при ЮНЕСКО, член Международной авторской ассоциации «ALAI», заслуженный деятель РК.

В 16.00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится открытие юбилейной выставки «Қаңбақ» члена Союза художников РК, члена Евразийского Союза художников, члена Международной академии современных искусств и президента Международного независимого женского фонда художниц «Тан Шолпан» Жамили Такен.

В 19.00 в Центральном концертном зале «QAZAQSTAN» состоится концерт несравненного коллектива с богатой историей – Государственного академического симфонического оркестра РК имени Т. Абдрашева (ГАСО РК).

АЛМАТЫ

В 9.00 в отеле Rixos Almaty состоится региональная конференция на тему «Повестка женского предпринимательства в странах Центральной Азии».

В 10.00 в AlmaU состоится II Международная научно-практическая конференция «Тенденции развития глобальной образовательной экосистемы в сфере медиа, кино и PR».

В 11.00 в университете KIMEP состоится MediaTalks о свободе слова, праве на информацию и безопасности журналистов.