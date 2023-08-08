Анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 августа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане.

АСТАНА

В 11:00 начинается внеочередная сессия маслихата города Астаны восьмого созыва. Ссылка на трансляцию: https://www.facebook.com/maslihat.astana.kz.

В 11: 00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится онлайн-брифинг на тему «О деятельности специализорованной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №4 акимата города Астаны». Ссылка на трансляцию: https://www.facebook.com/rsk.astana01