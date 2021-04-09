НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 9 апреля.

НУР-СУЛТАН

В 11.00 в пресс-центре акимата города Нур-Султана состоится брифинг на тему: «О вопросах соблюдения поста в месяце Рамадан в условиях карантина». Спикеры: руководитель ГУ «Управление по делам религий города Нур-Султана» Нурдаулет Альмуханов; главный имам города Нур-Султана Ерболат Жусупов; заместитель главного государственного санитарного врача города Нур-Султана Жанна Пралиева. Онлайн-конференция будет транслироваться на официальной странице акимата г. Нур-Султана в Facebook.

В 15.00 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: О текущей работе Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий и региональных комиссий (филиалов).

Спикер: заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, депутат Мажилиса Парламента РК Берик Абдыгалиулы, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15.00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится совместный с Аэрокосмическим комитетом круглый стол «Ғарыш қаһармандары», посвященный 60-летию первого освоения человечеством космоса и 30-летию полета первого казахского космонавта в космос.

В 15.00 состоится церемония вручения 20 семьям Евразийского национального университета ключей от квартир в рамках государственной программы «Нұрлы жер» на основании двустороннего соглашения Министерства образования и науки Республики Казахстан и Казахстанской ипотечной компании. Место проведения: главный корпус ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

В 16.00 на платформе ZOOM пройдет пресс-конференцияи, посвященная старту проекта «Разработка и реализация комплекса мер по укреплению экологической культуры среди молодежи».



