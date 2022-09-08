НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 сентября.

НУР-СУЛТАН

В 09:00 в Astana Hub стартует международная конференция «Agritech - Efficiency & Resiliency», посвященная применению высокотехнологичных методик для развития сельского хозяйства.

В 10:00 откроется пленарное заседание Сената Парламента Республики Казахстан.

В 10:00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится официальное открытие Международной выставки ART-EXPO государств – участников СНГ. В меропритии примут участие министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, руководители и представители ряда дипломатических миссий, а также деятели культуры и искусства. Также в программе ХХХVII заседание Совета по культурному сотрудничеству государств – участников СНГ. В нем примут участие представители 9 стран (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). В ходе заседания стороны обсудят актуальные вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества, ход реализации основных проектов и планов мероприятий, принятых в рамках СНГ в сфере культуры.

В 10:00 начнется форум электронной коммерции E-commerce Forum, на котором будут обсуждены самые актуальные вопросы интернет-торговли.

Форум пройдет в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА) и соберет представителей государственных органов, топ-менеджеров ведущих отечественных и международных торговых сетей, маркетплейсов, финансовой и ИТ-сферы, предпринимателей и независимых экспертов.

В 11:00 в Национальном пресс-клубе состоится пресс-конференция на тему «Административный ресурс как гарант строительства Нового Казахстана и Второй Республики».

В 15:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций при Президенте РК». Тема: «О планах социально-экономического развития в рамках Послания Президента РК». Спикер: министр национальной экономики РК Алибек Куантыров.

В 16:00 - заседание постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства.