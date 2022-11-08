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    20:00, 07 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 ноября

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 ноября.

    АСТАНА

    В 10:00 Российский благотворительный фонд «Образ жизни» проводит семинар-тренинг по подготовке профориентаторов для педагогов города Астаны. Место: проспект Сарыарка, 8А гостиница Park Inn by Radisson.

    В 10:00 пройдет Благотворительный форум «Время добрых дел», посвященный возможностям взаимодействия государства и НКО для решения задач профориентации молодежи. Адрес: конференц-зал № 1 на 2 этаже гостиницы Park In by Radisson, проспект Сарыарка, 8А).

    В 11:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан по вопросам предвыборных телевизионных дебатов, об аккредитации наблюдателей международных организаций и иностранных государств. Место проведения: улица Бейбитшилик, 4.

    В 11:00 - брифинг, организованный управлением по противодействию наркопреступности департамента полиции города Астаны. Место: улица Орынбор, 9 - управление полиции Есильского района ДП города Астаны, 3 этаж.

    В 12.00 - п ресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О предстоящих культурных мероприятиях».

    Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz

    https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz

    В 14:00 Фонд развития парламентаризма в Казахстане организует 2-ю Экспертную встречу по обсуждению проекта доклада по результатам исследования о состоянии частного арендного рынка жилья, подготовленного при поддержке Фонда Сорос Казахстан в рамках проекта «Укрепление национального потенциала НПО Казахстана по праву на достаточное жилище, как компонент права на достаточный жизненный уровень, в контексте экономических, социальных и культурных прав».

    В 19:00 на предматчевом шоу игры столичного клуба «Барыс» раскроют самый большой флаг Казахстана. Место проведения: спортивный комплекс «Барыс Арена»


    Теги:
    Астана Анонс Казинформа
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