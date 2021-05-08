НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 мая.

НУР-СУЛТАН

В 11.30 во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова (Проспект Қабанбай батыр, 43) пройдет Республиканский экологический месячник «Киелі табиғат», организованный по инициативе Министерства информации и общественного развития совместно с акиматами, Республиканской д етско-юношеской организацией «Жас Ұлан», их региональными филиалами, эковолонтерами и молодежными активистами.