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    20:00, 07 Май 2021 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 мая

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 мая.

    НУР-СУЛТАН

    В 11.30 во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова (Проспект Қабанбай батыр, 43) пройдет Республиканский экологический месячник «Киелі табиғат», организованный по инициативе Министерства информации и общественного развития совместно с акиматами, Республиканской д етско-юношеской организацией «Жас Ұлан», их региональными филиалами, эковолонтерами и молодежными активистами.


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