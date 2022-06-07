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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 июня
7 Июня 2022 20:53

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 июня.

В 10:00 состоится пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10:30 в Назарбаев университете состоится официальный запуск Сети решений в области устойчивого развития в Казахстане.

В 12:00 в МИД РК пройдет совещание министров иностранных дел в формате «Центральная Азия - Китай». На мероприятии планируется обсуждение ряда вопросов сотрудничества стран Центральной Азии с Китаем. Принимают участие министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В 16:00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится открытие выставки «100 жасаған «Жас Алаш», посвященной 100-летию республиканской общественно-политической газеты «Жас Алаш».

В 19:00 в Центральном концертном зале «Қазақстан» пройдет праздничный концерт «Жастар әні».


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