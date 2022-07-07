7 Июля 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 июля.

НУР-СУЛТАН.

В 10:00 во дворце «Жастар» начнется День открытых дверей для предпринимателей с участием представителей управления по инвестициям и развитию предпринимательства города, Центра занятости населения, СПК Astana, центра развития инвестиций AstanaInvest, Фонда «Даму», Нацпалаты «Атамекен», а также банков второго уровня и финансовых организаций.

В 10:00 в здании посольства Республики Узбекистан в Республике Казахстан (ул. Карасаз, 1) состоится брифинг для представителей средств массовой информации и экспертных кругов, посвященный вопросам конституционных реформ в Узбекистане, а также событиям, произошедшим в Республике Каракалпакстан, 1-2 июля.

В 11:00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится встреча с реставратором памятников, путешественником Сарсенбаем Оспанулы.

В 14:30 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «О социально-экономическом развитии города Нур-Султана в рамках поручений Главы государства». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15:00 в Университете КАЗГЮУ имени М.С.Нарикбаева пройдет торжественное вручение дипломов четырех школ, на базе которых реализуются 42 образовательных программы по различным социально-гуманитарным направлениям.

В 16:00 в зале заседаний городского маслихата состоится заседание Общественного совета города Нур-Султана.