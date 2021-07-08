НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 июля.

НУР-СУЛТАН

В 10.30 Astana Hub презентует цифровую версию технопарка, где автоматизированы все крупные и мелкие процессы: от приема заявок на участие в программах до заполнения онлайн-отчетности для резидентов технопарка, получающих налоговые и визовые преференции.

В 11.00 на ул. К. Мухамедханова, 37 А по поручению Елбасы откроется новый современный Дом студентов.

В 11.30 во Дворце мира и согласия (Тауелсиздик, 57) пройдет встреча заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана М.А. Азильханова с советником Премьер-министра Узбекистана М.А. Хайриддиновым.

В 14.00 в гостинице «Rixos President Astana Hotel» в рамках Астанинского процесса пройдет 16-я международная встреча высокого уровня по Сирии.

В 14.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О внедрении новых сервисов и процессов для предоставления государственных услуг населению «Правительство для граждан».

Спикеры: председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Кожихов Адил Галимжанович, первый заместитель председателя правления «Правительства для граждан» Абдильдин Суйениш Тулеуханович, заместители председателя правления «Правительства для граждан» Жунусов Биржан Уалиевич и Жумабеков Сержан Лесбекович. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 14.30 по инициативе Министерства внутренних дел РК состоится Международный онлайн-форум «Пенитенциарная система в новой реальности» с участием порядка 150 человек, в числе которых представители государственных органов, национальные эксперты в области прав человека, а также руководители дипломатических миссий и международных организаций из Канады, США, Великобритании, России, Индии, Узбекистана, Нидерландов и Беларуси.

В 16.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О текущей эпидемиологической ситуации». Спикеры: первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .



