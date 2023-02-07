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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 февраля

7 Февраля 2023, 20:30
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 февраля.

АСТАНА

В 10.00 БЦ «Сыганак» вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Ордабаев, директор департамента занятости населения МТСЗН РК Аскар Ниязов и президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» Даулет Аргандыков проведут «встречу без галстуков» с представителями СМИ.

В 11.00в Human Rights Hub состоится пресс-конференция по законопроекту о масс-медиа, который планируют передать на рассмотрение в Парламент.

В 12.00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится открытие передвижной выставки «Өнермен өрілген ғұмыр», посвященной 100-летнему юбилею Народной артистки РК Бикен Римовой.

В 15.00 начнется пресс-конференция «Об итогах социально-экономического развития в 2022 году и планы на 2023 год». Трансляция на официальных страницах Службы коммуникаций города Астаны.

В 15.00в гостинице Radisson наблюдатели Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) проведут пресс-конференцию, посвященную открытию миссии по наблюдению за предстоящими внеочередными парламентскими выборами Казахстана.

АЛМАТЫ

В 19.00 в музее им. Кастеева состоится торжественная церемония награждения победителей «Art Space Award».


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